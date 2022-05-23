الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الوكيل الاخباري- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين قيد الإنشاء، في قرية الديوك التحتا، بمحافظة أريحا والأغوار.



وقال أمين سر "فتح" بالديوك التحتا عصام سمرات إن قوات معززة من جيش الاحتلال ومخابراته برفقة 3 جرافات، هدمت منزلين متجاورين قيد الإنشاء يعودان لمقدسيين، في منطقة سطيح من قرية الديوك التحتا، تبلغ مساحة كل منهما حوالي 140 مترا مربعا، وذلك بحجة عدم الترخيص.



وأضاف، أن عمليات الهدم وإخطارات وقف البناء من قبل الاحتلال تواصلت في الآونة الأخيرة في المنطقة وخاصة في قرية الديوك التحتا، لتهجير سكان المنطقة منها.

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وفا