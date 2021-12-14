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الثلاثاء، 14-12-2021 02:31 م

الاحتلال يهدم منزلين ويستكمل هدم آخر في القدس

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الوكيل الإخباري-هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين، واستكملت هدم أساسات منزل آخر في مدينة القدس المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال، رأس الجبل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، وشرعت بهدم منزل في البلدة تعود ملكيته للفلسطيني عطا جعفر، بحجة البناء دون ترخيص.


وقال جعفر لـ "وفا": "هدمت بلدية الاحتلال منزلنا الذي بنيناه عام 2010 على مساحة لا تتجاوز 90 مترا، وأسكنه وعائلتي المكونة من 11 فردا من ضمنهم أطفال، بحجة أن المنزل غير مرخص من بلدية الاحتلال، حيث ستكلفنا أيضا بتكاليف عملية الهدم".


وأضاف: "الآن أصبحت أنا وعائلتي وأطفالي بلا مأوى ونحن على أبواب فصل الشتاء، فقط لأن بلدية الاحتلال ترفض منحنا تراخيص للبناء، وإن بنينا تهدم ما بنيناه بعرق جبيننا".


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت برفقة طواقم البلدية منطقة الشياح في حي الطور شرق القدس المحتلة، واستكملت عمليات هدم أساسات منزل عائلة برقان، الذي هدمته العائلة ذاتيا قبل نحو شهر.


وقالت أم إياد برقان لـ "وفا": "فوجئنا صباح اليوم بآليات الاحتلال تستكمل هدم أساسات منزلنا المكون من طابقين، الذي أُجبرنا على هدمه ذاتيًّا خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجنبا لتغريمنا 400 ألف شيقل تكاليف الهدم، إلا أن الاحتلال عاد لهدم أساساته، لإجبارنا على دفع التكاليف".


وأضافت: "وكأنه لا يكفي الاحتلال هدم بيتنا وتشريد 20 نفرا، وهم أبنائي الأربعة وأطفالهم، بل يريد أن يغرّمنا تكاليف الهدم، باختلاق حجج واهية".


كما هدمت آليات الاحتلال منزلا لعائلة الحليسي قرب باب المغاربة في القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

 

وفا

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