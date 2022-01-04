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الثلاثاء، 04-01-2022 02:27 م

الاحتلال يهدم منشآت في خربة ابزيق شمال طوباس

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الوكيل الإخباري-هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المنشآت في خربة ابزيق شمال طوباس.

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وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة لمراسل وفا ، بأن قوات الاحتلال هدمت خيمتي سكن وست خيام للماشية، وقواطع حديد عدد 80، ومعالف ومشارب للماشية عدد 15، وتضرر أكثر من عشرة أطنان علف، تعود لمحمد علي نصر الله، ونجله محمود.


وأضاف أن الاحتلال هدم خيمتي سكن، وثلاث خيام لماشية، وخزان مياه، وعددا من القواطع، ومخزنا للأعلاف، تعود لعادل نصر الله حروب.
يذكر أن الاحتلال هدم نهاية الشهر الماضي منشآت سكنية وحظائر ماشية للعائلة ذاتها.

 

وفا

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