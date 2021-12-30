قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

الوكيل الإخباري-داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عددا من منازل الفلسطينيين في مدينة طوباس وبلدة طمون وفتشتها.

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وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة لـــ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم منزل عماد بني عودة في بلدة طمون جنوب طوباس وفتشته، كما تمت مداهمة وتفتيش منزلي نجليه أحمد وعمر، بالإضافة إلى محددة مملوكة للفلسطيني جهاد أحمد قاسم بني عودة.



وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت ايضا منزل الأسير المحرر محمد هيثم عينبوسي في مدينة طوباس

وفا