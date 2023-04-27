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الخميس، 27-04-2023 12:53 م

الاحتلال يواصل إغلاق أريحا ويعتقل 10 فلسطينيين

احتلال 55


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين، أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية التي تقيمها على مداخل مدينة أريحا، التي تحاصرها لليوم السادس على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال واصلت نصب حواجزها العسكرية على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية، وأوقفت المركبات وفتتشها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة.

وفي السياق، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس حتى فجر اليوم الخميس 10 فلسطينيين على الحواجز  المنتشرة على مداخل مدينة أريحا، وهم: محمد بسام عيسى حميدات (20 عاما)، وسائد حسني محمد عيوش (31 عاما)، ومحمد  علي إبراهيم عواد (34 عاما)، وغالب حسين أحمد زبن (36 عاما)، وجميعهم من مخيم عقبة جبر، ومحمد حسين محمود طبيه، وجمال محمد عبد الفتاح عطا، فايز رمزي محمد حسن عويضات بلهان، وعبد الله الحج محمد من  قرية المغير في رام الله، وأحمد كاظم سعيد الفينو من نابلس، وشمس الدين عبد المعطي يوسف أبو الحصين من مخيم عين السلطان في أريحا.


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