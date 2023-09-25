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الإثنين، 25-09-2023 12:20 م

البرلمان العربي: اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم بحق الأقصى تتطلب تدخلا عاجلا

بب


الوكيل الاخباري - أدان البرلمان العربي، اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بقيادة المتطرف غليك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية، بحماية قوات الاحتلال.

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واستنكر البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنع دخول المصلين إليه، وهو أمر ينتهك حرية المصلين في التوجه إلى المساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان.


كما أدان، العدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، الذي أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وتدمير البنية التحتية للمخيم، وتصعيد وتيرة الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وفا


 




 

 


 

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