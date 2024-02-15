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الخميس، 15-02-2024 05:46 م

البرلمان العربي يدعو دولا لمراجعة موقفها من الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي دولا أفريقية وأخرى في أميركا اللاتينية التي ما تزال تدعم الاحتلال الاسرائيلي، إلى مراجعة موقفها والانتصار لمبادئ الحق والإنسانية التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.

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ودعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في افتتاح المؤتمر البرلماني "جنوب-جنوب" المنعقد في الرباط المشاركين في المؤتمر إلى أن إصدار نداء لتوحيد مواقف الدول العربية والأفريقية ودول أميركا اللاتينية، وتكثيف الضغط لوضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الفلسطينيون .

 

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