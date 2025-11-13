غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تتسبب بانسداد مجرى الليطاني

الوكيل الإخباري- نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على عدد من مناطق جنوب لبنان واستهدف بشكل خاص وادي طرفلسية في قضاء صور، ما ألحق الضرر بعدد من الاستراحات وانسداد مجرى نهر الليطاني في مواقع محددة نتيجة أضرار في بعض المقاطع.

اضافة اعلان



وقال مصدر امني لبناني ان الطائرات الإسرائيلية نفذت غارة أخرى على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، تحديدا في منطقة الخانوق الواقعة على أطراف البلدة".