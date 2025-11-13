الخميس 2025-11-13 02:33 م
 

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تتسبب بانسداد مجرى الليطاني

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على عدد من مناطق جنوب لبنان واستهدف بسكل خاص وادي طرفلسية في قضاء صور، ما ألحق الضرر بعدد من الاستراحات وانسداد مجرى نهر الليطاني في مواقع محددة نتيجة أضر
الخميس، 13-11-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على عدد من مناطق جنوب لبنان واستهدف بشكل خاص وادي طرفلسية في قضاء صور، ما ألحق الضرر بعدد من الاستراحات وانسداد مجرى نهر الليطاني في مواقع محددة نتيجة أضرار في بعض المقاطع.

وقال مصدر امني لبناني ان الطائرات الإسرائيلية نفذت غارة أخرى على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، تحديدا في منطقة الخانوق الواقعة على أطراف البلدة".


بدورها، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنها بدأت بأعمال الكشف الميداني على امتداد المواقع المتضررة، تمهيدا للشروع بأعمال فتح وتنظيف المجرى منعا لأي فيضان محتمل وحفاظا على سلامة التجمعات السكنية والسياحية والأراضي الزراعية المحيطة.

 
 
