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الأربعاء، 13-10-2021 12:34 م

التحقيق بحادثة انتحار جندي إسرائيلي

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الوكيل الاخباري- توفي جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عاما، نتيجة إصابته الخطيرة جراء قفزه من مركبة متحركة على طريق سريع رئيسي.

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وأفادت تقارير إعلامية عبرية بأن المجند الجديد، أبيبا درسخ، الذي يتدرب في لواء "غولاني"، فر من قاعدته العسكرية في الشمال إلى منزله في بيت شيمش، بعد أن واجه صعوبة في التأقلم مع الحياة العسكرية.

فيما كشفت تقارير أنه بعد إقناعه بالعودة إلى جيش الاحتلال، عاد يوم الاثنين الماضي إلى معسكر ريجافيم بالقرب من كيبوتس الشمالي الذي يحمل نفس الاسم.

وعن حادثة الانتحار، أشارت صحيفة تابعة للاحتلال إلى أن "الجندي قفز من السيارة على الطريق السريع، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية"، حيث تم نقله إلى مستشفى بيلينسون في بيتاح تكفا، وتوفي متأثرا بجراحه.

وتحقق الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال في الحادث على أنه "انتحار".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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