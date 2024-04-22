التربية الفلسطينية : تسجيل 800 من طلبة غزة لتقديم امتحان التوجيهي في مصر

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن عملية تسجيل طلبة غزة الموجودين في مصر متواصلة من خلال فريق مختص من الوزارة، وسفارة فلسطين في القاهرة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الإثنين، أن عملية التسجيل تشمل طلبة الثانوية العامة للعام 2024، ممن التحقوا في برنامج التعليم عن بُعد، وطلبة الإعادة، وطلبة الدراسات الخاصة (منازل)، والطلبة غير المستكملين في مادة أو مادتين في عام 2023 من طلبة المدارس الفلسطينيين العالقين المتواجدين حاليًا في جمهورية مصر العربية.



ونوهت إلى أنها أوفدت مختصاً لاستكمال كل هذه الإجراءات في مقر السفارة.



وأفادت الوزارة بأن 800 من طلبة قطاع غزة سجلوا للانتساب لتقديم امتحان الثانوية العامة في مصر وفق ترتيبات خاصة، سيعلن عنها في حينه، علاوةً على مئتي طالب تقريبًا منتشرين في دول أخرى.



وفي السياق، أشارت إلى أنها افتتحت 19 مدرسة في الضفة، انتسب فيها 11,000 من طلبة غزة المتواجدين في الخارج التعليم عن بُعد، حيث تطوع معلمون ومعلمات ومديرو مدارس ومشرفون تربويون.



وأكد وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين أمجد برهم، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لتوفير كل ما من شأنه خدمة الطلبة في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الاحتلال، وعدوانه المتواصل عليهم، وما شهده القطاع من تدمير ممنهج طال الأطفال، وطلبة المدارس، والجامعات، والكوادر التربوية والأكاديمية.



وشدد على أن ما تقوم به الوزارة يجسد مسؤوليتها والتزامها بالدفاع عن الحق في التعليم، وضمان توفير كل السبل الكفيلة بتمكين طلبة غزة، من نيل حقهم في التعليم، رغم قسوة المشهد، وآثار عدوان الاحتلال.



ووجه برهم شكره لجمهورية مصر العربية ولسفارة فلسطين لدى القاهرة على تعاونهم وجهودهم، مثمنًا جهود المعلمين والمعلمات من الضفة الذين تطوعوا في مدارسهم التي تقدم التعليم بانتظام لطلبة غزة عن بُعد.

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