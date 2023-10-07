250 قتيل إسرائيلي على الأقل إثر "طوفان الأقصى"

الوكيل الاخباري-

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قُتل ما لا يقل عن 250 وأصيب قرابة 1100 إسرائيلي، العشرات منهم في حالة حرجة، خلال عملية جوية وبرية وصاروخية عسكرية تنفذها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.أعلنت حركة (حماس) تنفيذ عملية مباغتة تجاوزت حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وأطلقت عليها عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.وأطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عددا كبيرا من الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وتسلل عدد من عناصر الكتائب جوا وبرا وبحرا إلى أراضٍ تحتلها إسرائيل.وأطلقت كتائب القسام قرابة 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة بحسب ما ذكر القائد العام للكتائب محمد الضيف الذي ظهر في فيديو بثته الكتائب، معلنا خلاله بدء العملية.