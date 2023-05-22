الحاخام المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت أن الحاخام المتطرف يهودا غليك قاد اقتحامات المستوطنين المقتحمين الذين نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية وضيقت على الداخلين إلى المسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.