مصدر مسؤول في حماس : العرض المصري الحالي هو أفضل ما قدم لنا والتوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أيام

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر مسؤول في "حماس" أن العرض المصري الحالي هو أفضل ما قدم إلى الحركة خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام.

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وأضاف المصدر أن العرض المصري حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والهدنة في غزة مقبول لدى الطرفين، مشيراً إلى وجود خلاف حول عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم.



وأضاف: "من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة".



من جهته، كتب الإعلام العبري عبر "تيلغرام": "يبدو أن السنوار أعطى الضوء الأخضر للموافقة".



وتشهد إسرائيل اليوم الثلاثاء اجتماعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير.



كما يلتئم "مجلس الحرب" في البلاد مساء اليوم لبحث الصفقة (تبادل الأسرى) ومسألة عملية رفح المتوقعة.



وقال مصدر مطلع على المفاوضات بين حماس وإسرائيل لـ "وكالة أنباء العالم العربي" AWP: "إن صفقة بين الطرفين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعاً من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ".



وكشف المصدر المقرب من الوسطاء، للوكالة، أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.



في الأثناء، ذكر مصدر مطلع لصحيفة "الشرق" أنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل خلال أيام.



وأشار إلى أن الخلاف يدور حول عدد الرهائن الذين تتوفر فيهم المعايير الإنسانية لدى حماس، "فإسرائيل تصر على أن تفرج حماس عن ما بين 35 - 40 منهم، بينما حماس تقول إنها ستفرج عن 20 فقط ممن تم تحديد مكان أسرهم".



RT