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الثلاثاء، 11-01-2022 04:59 م

وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

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الوكيل الإخباري-شاركت فعاليات رام الله والبيرة وذوو أسرى، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وطالب المشاركون في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، بالإفراج عن الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي يرقد في العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي الإسرائيلي منذ أربعة أيام.
وحمّل المشاركون في الاعتصام، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو حميد، الذي دخل في حالة غيبوبة.


ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى، ولافتات تطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والمرضى.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن سلطات الاحتلال تمارس جريمة وحشية في التعامل مع الأسير ناصر أبو حميد، وتعرضه للإعدام البطيء بسياسة الإهمال الطبي تتورط فيها كل مؤسسات إسرائيل، وترفض الإفراج عنه لمنحه فرصة تلقي العلاج في الخارج، رغم دخوله مرحلة الخطر الشديد.

 

 

وفا

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