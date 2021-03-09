الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال على فعالية نسوية

الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في معرض تراثي أقيم بمقر نادي جبل الزيتون، بالتعاون مع المركز النسوي بالطور في العاصمة المحتلة، لمناسبة يوم المرأة العالمي، واعتقال مديرة المركز والاستيلاء على محتوياته من ملابس تراثية وغيرها.

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واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتداء يأتي في إطار السياسة الاسرائيلية الاستعمارية التهويدية، الهادفة الى محو أي وجود أو صوت فلسطيني في القدس المحتلة .

المصدر - وفا



