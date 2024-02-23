الجمعة 23-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تشكيلات إدارية وتعيين رؤساء أقسام في التربية - أسماء

29 ألفاً و514 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

الخارجية الفلسطينية تعلّق على وثيقة نتنياهو حول اليوم التالي لحرب غزة

للمتداولين بالذهب.. انخفاض الأسعار عالمياً اليوم

استشهاد 4 عناصر اسعاف في غارة اسرائيلية على مركزهم جنوب لبنان

الأرصاد توضح سرّ الحلقة المنيرة التي شوهدت حول القمر في سماء الأردن

الأونروا: نشاطاتنا معرضة للخطر في آذار القادم

البنك الدولي: غزة خسرت أكثر من 80% من اقتصادها في 3 أشهر

وفيات الجمعة 23-2-2024

أكثر من 60 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ مساء أمس

الجمعة، 23-02-2024 12:00 م

الخارجية الفلسطينية تعلّق على وثيقة نتنياهو حول اليوم التالي لحرب غزة

GettyImages-2020140588


الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الشديد لما سماه الإعلام الإسرائيلي "مبادئ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرتها اعترافا رسميا بإعادة احتلال قطاع غزة .اضافة اعلان


وشددت على أن مبادئ نتنياهو تعني إعادة احتلال القطاع واعتراض الجهود الأميركية والدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقدم نتنياهو وثيقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ZtVKnXhBTgnHIDJP03dXwbGoZEDtXr8AvhpMMMkB

29 ألفاً و514 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

bd195d75b4f06aa3c06db40ce78a1aec-72543257

الأونروا: نشاطاتنا معرضة للخطر في آذار القادم

QNA_GAZAB_3_1_23

أكثر من 60 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ مساء أمس

111111

المقاومة: استمرار العدو في القصف هو إمعان في حرب الإبادة

main_image65d7b38204627

سموتريتش: لو رفضنا التفاوض مع حماس لاستعدنا المخطوفين

1

بلينكن: نعمل لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة

أخبار متعلقة
القسام

القسام تستهدف ناقلة جند بخان يونس

دفن

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهدا

استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا في دير البلح

١

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأربعاء بشأن غزة

74774444

"العدل الدولية" تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة

0001

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نشر تسريبات من لقائنا مع نتنياهو جريمة