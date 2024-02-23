الخارجية الفلسطينية تعلّق على وثيقة نتنياهو حول اليوم التالي لحرب غزة

الوكيل الإخباري -

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أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها الشديد لما سماه الإعلام الإسرائيلي "مبادئ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرتها اعترافا رسميا بإعادة احتلال قطاع غزة .وشددت على أن مبادئ نتنياهو تعني إعادة احتلال القطاع واعتراض الجهود الأميركية والدولية المبذولة لإقامة الدولة الفلسطينية.وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وقدم نتنياهو وثيقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.