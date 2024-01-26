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الجمعة، 26-01-2024 03:49 م

"العدل الدولية" تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة

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الوكيل الإخباري - أمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

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وقالت المحكمة، خلال قراءة الحكم الخاص، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.


كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.


وأكدت المحكمة أنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.


وقالت المحكمة خلال قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إنها ترى وفق بنود اتفاقية الإبادة الجماعية وجود تطابق بين ما ورد فيها وما يعانيه الفلسطينيون في غزة.

 




 

 


 

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