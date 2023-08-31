الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

مجلس الأعيان يصادق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

البريد الأردني يطلق خدمة الشحن الخارجي

وقف دوام السبت في الأحوال المدنية

احتراق مركبة شحن على الطريق الخلفي بالعقبة

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادثة الدهس في إربد

التعامل مع 1404 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

العمل: يمنع إنهاء عمل معلمة في مدرسة خاصة أو رياض الأطفال بسبب الحمل

الطاقة الشمسية في المدارس الحكومية

بحث آليات تعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية والتركية

الخميس، 31-08-2023 12:50 م

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تلجأ للعنف هروبا من أية مبادرات تفاوضية

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات قوات الاحتلال واعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، التي تتصاعد يوميا، وأدت أمس إلى ارتقاء عدد من الشهداء أبرزهم إعدام الشهيد الطفل خالد الزعانين (15 عاماً) من بيت حنينا الذي تعرض لعدوان المستوطنين الهمجي أثناء وجوده في القطار واستُشهد وهو يدافع عن نفسه.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تتعمد تسخين الأوضاع وتصعيدها على ساحة الصراع كسياسة رسمية تهدف بالأساس إلى اللجوء للعنف لإغلاق أية فرصة تلوح في الأفق لاستئناف المفاوضات بهدف حل الصراع هروباً من دفع أية استحقاقات لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية، ولكسب المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين خاصة من القدس، واستكمال الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 آخرين بعملية دهس في رام الله

اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اسعاف

الاحتلال يطلق النار على شاب ويصيبه بجروح في رام الله

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل 3 شبان من رام الله

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من جنين

64ef8fee12b92

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

أخبار متعلقة
الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل ازدواجية المعايير الدولية لشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية

اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اسعاف 5

إصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

6a2064ea-ab37-4860-a5a7-722303a3bc9a.jfif-03397646-abe4-42e0-9f35-a6f73ca279f5

الإفراج عن الشاب المقدسي أحمد البكري عقب اعتقال دام 8 سنوات