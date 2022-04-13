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الأربعاء، 13-04-2022 02:35 م

الخليل: وقفة للمطالبة بالإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

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الوكيل الإخباري-طالب مشاركون في وقفة نظمت اليوم الأربعاء، أمام الصليب الأحمر بمدينة الخليل، بضرورة الإفراج العاجل عن الأسير أحمد مناصرة (20 عاما)، والذي اعتقلته قوات الاحتلال طفلا قبل 7 سنوات.

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ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والقوى الوطنية ولجنة أهالي الأسرى، صور الأسير مناصرة، واليافطات التي تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لإطلاق سراحه من سجون الاحتلال وإنهاء محاكمته.


وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار إن حكومة الاحتلال اعتقلت الأسير مناصرة عندما كان طفلا ويخضع اليوم لمحاكمة عسكرية بعد قضائه سبع سنوات في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أنه يعاني من ظروف نفسية وبحاجة لرعاية صحية تسببت بها عمليات القمع والتحقيقات القاسية التي تعرض لها.


وأشار النجار إلى أن الاحتلال يعتقل الأطفال الذين كفلت حقوقهم المواثيق والأعراف الدولية، ويخضعهم لعمليات التحقيق لكسر إرادتهم وخلق جيل مغيب وطنيا بحسب اعتقادهم.


بدوره، طالب رئيس بلدية الخليل محمد عمران القواسمي بالإفراج العاجل عن الأسير مناصرة والعشرات من الأطفال الذين تعتقلهم قوات الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسوؤلياته أمام حكومة الاحتلال التي تواصل جرائمها بحق شعبنا

 

وفا

 




 

 


 

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