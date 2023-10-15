الداخلية بغزة: القصف لا يتوقف ولا توجد مناطق آمنة

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الأحد، إن يوجد الكثير من الشهداء والأحياء تحت الأنقاض لحد الآن، بسبب تواصل القصف.وأضافت أن القصف لا يتوقف ولا توجد مناطق آمنة، مؤكدة أن أهالي الشمال ورفح رفضوا الخروج من مناطقهم.وأوضحت أن عددا من المستشفيات رفض التهديدات الإسرائيلية والإخلاء وواصل العمل، ونكثف جهودنا لتقديم الخدمة للمواطنين تحت آلة قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.ودخلت عملية طوفان الأقصى يومها التاسع، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 تشرين الأول، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.