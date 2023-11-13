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الدفاع المدني بغزة: الجرحى في جباليا يستشهدون لعدم توفر الإمكانات

الإثنين، 13-11-2023 07:43 م

الدفاع المدني بغزة: الجرحى في جباليا يستشهدون لعدم توفر الإمكانات

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الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن الجرحى في منطقة جباليا يستشهدون لعدم توفر الإمكانات.

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وقال إن الدفاع المدني يعيش واقعا أليما وصعبا وفقد نصف معداته، ولديه أكثر من 100 جريح في جباليا لكنه لا يملك مقومات للتعامل إصاباتهم، مبينا أن المستشفى المعمداني هو الوحيد الذي ما زال يقدم خدماته في مدينة غزة.


وشدد المتحدث، على أن الاحتلال لا يفرق في القصف ويستهدف كل ما يتحرك في القطاع، وطائراته تطلق الرصاص على المدنيين، والعديد منهم محاصرون حاليا قرب مستشفى القدس، مشيرا إلى أن الاحتلال دهس المئات بالآليات قرب مستشفيي الشفاء والقدس.

 




 

 


 

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