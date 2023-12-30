السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 30-12-2023 04:54 م

الدويري يعلق على فيديو الشهيد الساجد

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الوكيل الاخباري - توقع الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري،أن يندم الاحتلال الإسرائيلي على بث إحدى قنواته مشهد استهداف أحد شباب المقاومة بطائرة مسيرة، الذي ظهر خلاله يغالب جراحه بعد إصابته بشظية قذيفة الطائرة، ويرفع سبابته للسماء قبل أن يأخذ وضعية الساجد ليرتقي شهيدا على هذه الحالة.

وأوضح بأن هذا الندم سيتملكهم لما سيرون من أثر إيجابي لهذا المشهد الذي كشف متانة وقوة عقيدة المقاتل الفلسطيني، كما أوصل رسالة واضحة بأن من يواجه مثل هذا المقاوم، ويأمل في الانتصار عليه "مجنون"، حسب تعبيره.

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