فتوح يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

الوكيل الاخباري - رحب رئيس المجلس الوطني في فلسطين روحي فتوح بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، ويشيد بنضاله لنيل حقه في تقرير مصيره في خطوة متقدمة من دولة أوروبية.

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واعتبر فتوح في بيان صحفي هذا التصويت، اعترافا صريحا بالمأساة الانسانية التي تسبب بها الاحتلال الفاشي لشعبنا الفلسطيني.



وقال "هذه الخطوة المهمة من البرلمان البرتغالي هي مقدمة لمزيد من الخطوات من دول أوروبية أخرى، لإنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم والاضطهاد من المحتل الفاشي".



وشكر فتوح أعضاء البرلمان البرتغالي، وطالبهم بمزيد من المواقف، لفضح ممارسات الاحتلال على الساحة الدولية، لإنهاء الاحتلال.

وفا