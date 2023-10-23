السلطة الفلسطينية: عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية فجر الأوضاع في غزة

الوكيل الإخباري -

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قالت السلطة الفلسطينية، إن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية هو السبب الذي أدى إلى الانفجار الكبير الذي نشهده في غزة والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 5000 فلسطيني ونحو 15 ألف مصاب في غزة منذ السابع من تشرين الأول، فيما أسفر في الضفة الغربية عن استشهاد 95 مواطنا.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم الاثنين، لقد "حذرنا مراراً من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، وغياب الدور الأميركي الضاغط على الاحتلال لإلزامها بالاتفاقات والشرعية الدولية، والقانون الدولي، مؤكداً ضرورة إيجاد أفق سياسي كيلا تنفجر المنطقة بأسرها".