الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية -فيديو

كيف تؤثر التوترات في المنطقة على شركات صناعة الأسلحة الأميركية؟

مصدر في القسام يكشف سر تردد جيش الاحتلال بالغزو البري

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم سلاحا يؤدي لحروق شديدة لم نعهدها من قبل

27 طائرة مساعدات استقبلها مطار العريش بمصر

الاحتلال يصدر قرارا بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

20 شاحنة جديدة دخلت من مصر إلى غزة اليوم

إرادة ملكية بتعيين مشهور الرفاعي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

عاجل

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم سلاحا يؤدي لحروق شديدة لم نعهدها من قبل

الإثنين، 23-10-2023 03:05 م

السلطة الفلسطينية: عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية فجر الأوضاع في غزة

1698044084489


الوكيل الإخباري - قالت السلطة الفلسطينية، إن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية هو السبب الذي أدى إلى الانفجار الكبير الذي نشهده في غزة والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 5000 فلسطيني ونحو 15 ألف مصاب في غزة منذ السابع من تشرين الأول، فيما أسفر في الضفة الغربية عن استشهاد 95 مواطنا.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم الاثنين، لقد "حذرنا مراراً من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، وغياب الدور الأميركي الضاغط على الاحتلال لإلزامها بالاتفاقات والشرعية الدولية، والقانون الدولي، مؤكداً ضرورة إيجاد أفق سياسي كيلا تنفجر المنطقة بأسرها".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية -فيديو

WhatsApp Image 2023-10-23 at 15.15.28

مصدر في القسام يكشف سر تردد جيش الاحتلال بالغزو البري

000_9A73TF

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستخدم سلاحا يؤدي لحروق شديدة لم نعهدها من قبل

371316

27 طائرة مساعدات استقبلها مطار العريش بمصر

04102735364134808738287344335422

الاحتلال يصدر قرارا بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري

lVtDN

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 5087 شهيداً

أخبار متعلقة
9999123190

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

1697722153343

الهلال الأحمر يدعو لضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال والنساء في غزة

elaosboa40398

انفجارات ضخمة في القدس وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

54

مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن يشمل هدنة إنسانية في غزة

9be35d2b6d

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تواصل جرائمها وترتكب إبادة جماعية في غزة

٦

شاهد اللحظات الأولى من دخول مقاومي حماس مستوطنة