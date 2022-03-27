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الأحد، 27-03-2022 03:31 م

السماح لأهالي أسرى غزة زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري-أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بقرارها باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي قطاع غزة لأبنائهم في السجون الاسرائيلية اعتبارا من الثلاثاء الموافق 29 آذار الحالي.

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وقال مدير دائرة الدراسات والتوثيق في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن لجنة الصليب الأحمر أبلغت رسميا من قبل سلطات الاحتلال باستئناف زيارات أسرى غزة، وستكون أول زيارة للأسرى في سجن نفحة يوم الثلاثاء 29 آذار.


واضاف، إن الصليب الأحمر وباعتباره المسؤول عن برنامج الزيارات، بدأ بترتيب الأمر لإتمام الزيارات.

 

بترا

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