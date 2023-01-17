الشؤون الكندية تصدر بيان حول تدابير إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية

الوكيل الإخباري - نشرت السفارة الكندية في الأردن عبر صفحتها على فيسبوك نقلاً عن منظمة الشؤون العالمية الكندية بيانا بشأن التدابير العقابية التي اتخذتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية.

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ووفقاً لترجمة "الوكيل الاخباري" قالت المنظمة إن كندا مؤيد ثابت لمحكمة العدل الدولية بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ، وهي تعترف بالدور المهم الذي تؤديه المحكمة في التسوية السلمية للنزاعات.



وأضافت في البيان أن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ، والتي أعلنتها مؤخرًا حكومة إسرائيل ، فضلاً عن تأثير تلك الإجراءات على استقرار المنطقة وإمكانية حل الدولتين.



وأكدت أنها تواصل معارضة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل أو السلطة الفلسطينية والتي تساهم في تصلب المواقف ولا تساهم في تحقيق السلام.



وختمت "نحن لا نزال ملتزمين بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط ، بما في ذلك حل الدولتين الناتج عن المفاوضات المباشرة بين الطرفين".