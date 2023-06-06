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الثلاثاء، 06-06-2023 09:10 ص

الشرطة الإسرائيلية تقتحم منزل أسير محرر

ظظ


الوكيل الإخباري - اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزل الأسير المحرر، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس في بلدة عرعرة داخل أراضي عام 1948.

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وأفادت مصادر ، بأن الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة التابعة لها، اقتحمت في ساعات الصباح الباكر منزل المحرر يونس، واستولت على عدد من المركبات وبعض الممتلكات، وسط استهجان كبير من قبل عائلته.


وجاء هذا الاقتحام ضمن عدة اقتحامات قامت بها الشرطة الإسرائيلية بعد تحرر الأسير كريم يونس، إذ استولت الشرطة خلال الاقتحام الأخير على مبالغ مالية ومجوهرات، تعود لعائلة الأسير.

 

وفا


 




 

 


 

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