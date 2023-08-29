الشرطة الإسرائيلية تهدم منزلا في أم الفحم

الوكيل الاخباري - هدمت آليات السلطات الإسرائيلية وجرافاتها تحت حماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء في حي عين إبراهيم في مدينة أم الفحم داخل أراضي عام 48 ، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.



وقالت لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني، في بيان، إن آليات الهدم اقتحمت حي عين إبراهيم، وسط حراسة مشددة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، وأمّنت عملية الهدم ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، كما أغلقت الشرطة الشارع المؤدي إلى المنزل.



وشهد حي عين إبراهيم، خلال الأشهر الماضية، عمليات هدم مختلفة لجدران ومنازل قيد الإنشاء، إضافة إلى مزارع وحظائر للمواشي.

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