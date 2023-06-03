الشرطة الفلسطينية: مجهولون يسرقون ذهب في الخليل

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين أقدموا على سرقة نحو 4 كغم من الذهب من صائغ مجوهرات في الخليل.

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وأوضح ارزيقات في بيان مقتضب، اليوم السبت، أن مجهولين يرتدون زيا نسائيا، اعترضوا فلسطينيا يعمل في مجال صياغة المجوهرات، أثناء تواجده داخل موقف عمارة قرب مفرق جامعة الخليل، وسرقوا منه كمية من الذهب تقدر بـ"4 كغم"، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفه الشخصي.



وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الشرطة والأجهزة الأمنية، باشرت بإجراءات البحث والتحري للقبض على الفاعلين.



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