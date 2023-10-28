الصحة العالمية: العاملون في الصحة والمرضى بغزة يقضون الليل بالظلام والخوف

الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدنيين في غزة تعرضوا إلى انقطاع كامل للاتصالات والكهرباء، خلال الليلة الماضية، التي شهدت قصفًا مكثفًا وتوغلات برية واستمرارا للأعمال العدائية.

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وكررت المنظمة، وفق بيان لها اليوم، دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.



وذكّرت جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويشمل ذلك العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمدنيين الذين يحتمون بهذه المرافق، مؤكّدة أنه يجب اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تعرّضهم للأذى وتوفير ممر آمن لحركة الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء التي هم في أمس الحاجة إليها داخل غزة وعبرها.



وقالت المنظمة، إن التقارير عن القصف بالقرب من مستشفيات إندونيسيا والشفاء تثير القلق البالغ، مكررة أنه من المستحيل إجلاء المرضى دون تعريض حياتهم للخطر.



وبيّنت أن المستشفيات تعمل في مختلف أنحاء غزة بالفعل بأقصى طاقتها بسبب الإصابات التي لحقت بها خلال أسابيع من القصف المتواصل، وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد المرضى، بينما تقوم بإيواء آلاف المدنيين.