صحة غزة: خروج 4 مستشفيات عن الخدمة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 4 مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، وإنهم يواجهون كارثة صحية كبيرة في القطاع.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن المستشفيات في القطاع دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.



ووجه القدرة نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالتواصل الفوري مع وزارة الصحة عبر رقمها المجاني (103) من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.



وأكد أن أضرارا بالغة لحقت بمستشفى الكرامة بغزة أدت إلى خروجه عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه.



كما تضررت أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي والمستشفى الميداني الإماراتي جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمداخل المستشفيات على طريق صلاح الدين.



كما أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفى في القطاع مهدد بالخروج عن الخدمة في أي لحظة، إضافة إلى أن الكوادر الطبية أنهكت جدا من العمل.

