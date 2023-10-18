الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

العدوان على غزة يترك أثراً مدمراً على الاقتصاد الإسرائيلي والانهيار قد يتسع

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية والامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

حماس تصدر بيانا بشأن المجزرة المروعة في غزة

كتائب القسام تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال قرب "كيسوفيم"

السيسي: تهجير الفلسطينيين لمصر سيتبعه تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن

الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

جيش الاحتلال يتنصل من قصف مستشفى المعمداني ويدعي ببدء التحقيقات

الجهاد: الاحتلال يروج لأباطيل لتبرئة نفسه من مجزرة المعمداني والوقائع تفضحه

الرنتاوي لـ الوكيل: مجزرة المستشفى المعمداني ستؤثر على الرواية والمواقف الغربية

عاجل

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 10:21 ص

صحة غزة: خروج 4 مستشفيات عن الخدمة

5858


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 4 مستشفيات في القطاع خرجت عن الخدمة، وإنهم يواجهون كارثة صحية كبيرة في القطاع.

اضافة اعلان


وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن المستشفيات في القطاع دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود.


ووجه القدرة نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالتواصل الفوري مع وزارة الصحة عبر رقمها المجاني (103) من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.


وأكد أن أضرارا بالغة لحقت بمستشفى الكرامة بغزة أدت إلى خروجه عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه.


كما تضررت أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي والمستشفى الميداني الإماراتي جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمداخل المستشفيات على طريق صلاح الدين.


كما أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفى في القطاع مهدد بالخروج عن الخدمة في أي لحظة، إضافة إلى أن الكوادر الطبية أنهكت جدا من العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
652f952542360412b46f7c0b

صحفي غربي يفنّد الادعاءات الإسرائيلية حول قصف مستشفى "المعمداني"

1

إسرائيل تقر بقصف مرآب مستشفى المعمداني

مم

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

652edec7066b7

ضربة مستشفى غزة.. ماذا يقول القانون الدولي؟

تتتت

حماس تصدر بيانا بشأن المجزرة المروعة في غزة

ممممم

كتائب القسام تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال قرب "كيسوفيم"

أخبار متعلقة
2226

صورتان من الفضاء تظهران غرق غزة بالظلام

13868ibc1

الأونروا: سكان غزة سيموتون من الجفاف بسبب قطع المياه

Israel Palestinians

الاحتلال الاسرائيلي: لن نعيد الكهرباء والماء لقطاع غزة الا بعودة الأسرى

65252b324236040b451d6fea

منظمة الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

1696765006319

الاحتلال يقطع المياه عن غزة

56

9 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال لبيت حانون