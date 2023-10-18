منظمة الصحة العالمية تعلق على حادثة مستشفى المعمداني

الوكيل الإخباري- ندّدت منظمة الصحة العالمية بالهجوم على المستشفى المعمداني بشمال قطاع غزة، الذي أودى بحياة المئات جراء قصف إسرائيلي، واصفة الهجوم "بغير المسبوق في نطاقه"، في حين دعا المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى وضع حد "لهذا الوضع المروع".

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وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ريتشارد بيبركورن، مساء أمس الثلاثاء، "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحا أن 51 هجوما أصاب -حتى الآن- مرافق الرعاية الصحية في غزة، مما أودى بحياة 15 عاملا في مجال الصحة، وإصابة 27 آخرين.



من جهته، أدان الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، في وقت سابق، الهجوم على مستشفى المعمداني، موضحا أن المستشفى كان فيه مرضى وعاملون بالرعاية الصحية، ونازحون داخليا عندما تعرض للقصف.



وأوضح المنظري أن المستشفى واحد من 20 مستشفى واجهت أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي، وأن من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء "نظرا لانعدام الأمن حاليا، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، ونقص سيارات الإسعاف والموظفين والطاقة الاستيعابية للأسرّة في النظام الصحي، والمأوى البديل للنازحين".



وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش قال -خلال مؤتمر صحفي وسط جثث ضحايا القصف-، إن الجيش الإسرائيلي حذر المستشفى الأهلي المعمداني بقذيفتين قبل يوم من قصفه، داعيا العالم إلى اتخاذ موقف من جرائم إسرائيل، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

الجزيرة







