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الجمعة، 13-10-2023 09:17 م

الصليب الأحمر: هجوم حماس على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة، بأن هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل لا يبرر تدمير قطاع غزة، وطالبت "بفترات توقف في المعارك".

وأفاد الصليب الأحمر في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي" لكن "هذه الهجمات لا يمكن في المقابل أن تبرر تدمير غزة بلا حدود"، في وقت تعد إسرائيل لاجتياح بري للقطاع المحاصر ردا على هجوم حماس.

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