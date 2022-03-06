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الأحد، 06-03-2022 07:58 م

العثور على جثة السفير الهندي في فلسطين بمقر القنصلية

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الوكيل الاخباري - أكدت مصادر أمنية العثور على السفير الهندي لدى فلسطين موكول آريا متوفيا داخل مبنى السفارة في رام الله.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تجري اتصالاتها الرسمية مع الخارجية الهندية لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير الفقيد الى جمهورية الهند لمواراته الثرى.

 

وأضافت: "بهذه المناسبة الحزينة يتوجه وزير الخارجية رياض المالكي بخالص التعازي القلبية الحارة وصادق المواساة الى نظيره وزير خارجية جمهورية الهند سوبرامانيام حايشنكر ومن خلاله إلى الحكومة الهندية الصديقة وعائلة السفير آريا وذويه.. كما وتعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ الحزن والخسارة والالم بوفاة السفير آريا.


وصدرت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، لكافة العناصر الأمنية والشرطية والنيابة العامة بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، بالانتقال الفوري لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة، وان كافة الجهات على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة.


 




 

 


 

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