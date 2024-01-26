تفاصيل عن الجلسة المرتقبة لمحكمة العدل الدولية لفرض إجراءات ضد "إسرائيل"

الوكيل الإخباري -

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يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل" التي تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بحربها على قطاع غزة.ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، أي بشأن الإبادة الجماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية، التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وخلفت أكثر من 25 ألف شهيد و63 ألف مصاب.وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت هولندا (12:00 بتوقيت غرينتش) في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.