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محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

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محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الابادة الجماعية ضد إسرائيل

الجمعة، 26-01-2024 03:19 م

محكمة العدل الدولية: سنفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

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الوكيل الإخباري - أقرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بحق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

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وأكدت المحكمة خلال قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل قبولها القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.
وقالت في جلستها إنها تعي حجم المأساة الإنسانية في غزة التي تؤثر على المنطقة، معربة عن قلقها على استمرار خسارة الحياة هناك.


وأكدت عدم قبولها طلب إسرائيل برفض القضية، مشيرة بالوقت ذاته إلى امتلاكها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة إنه قد تمارس صلاحياتها بشكل يلبي مطالب جنوب إفريقيا في القضية.


وشددت المحكمة على أن وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب ما بين من قتلوا أو نزحوا أو يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلا.


وبينت أن العمليات التي تقوم بها إسرائيل بعد 7 تشرين الأول نتج عنها الكثير من القتل والإصابات ونزوح الكثير من السكان وتدمير كبير للبنى التحتية في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأضافت المحكمة: " أخذنا بعين الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي".

 




 

 


 

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