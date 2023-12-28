الأونروا : 40 % من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

الوكيل الإخباري - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، وأن 40 % من السكان معرضون لخطر المجاعة.

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جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" في غزة، توماس وايت، اليوم الخميس، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" .



وأضاف وايت أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".

وقال: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة، والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني".



واختتم المسؤول الأممي بالقول إن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة".