الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بتوجيهات ملكية .. إخلاء مواطن أردني تعرض لحادث سير في السعودية - صور

استشهاد 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار

مؤشر نيكي الياباني يلامس مستويات قياسية جديدة

استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين

وزير مالية الإحتلال يصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

بلينكن يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو

يرفع الكوليسترول .. احذر وضع هذا الطعام في المقلاة الهوائية !

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية غرب رام الله

الذهب يتراجع ولكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

الجمعة، 22-03-2024 10:28 ص

العطش يهدد حياة النازحين في رفح

11


الوكيل الإخباري- تشهد مدينة رفح أزمة حادة في المياه، مما فاقم معاناة النازحين، حيث أصبحت مسألة الحصول على المياه أمرا صعبا للغاية، بسبب نفاد الوقود وتضرر مرافق المياه جراء القصف الإسرائيلي.

اضافة اعلان


ويصطف عشرات النازحين في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) في طوابير طويلة لساعات من أجل الحصول على مياه الشرب، مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.


ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على هذا القطاع، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والكهرباء والوقود عن نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع متدهورة للغاية وأزمات متفاقمة، جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image65fd540e5a0b5

استشهاد 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار

65fd2e4460b1f-1-780x470

استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين

Screenshot 2024-03-21 112345

وزير مالية الإحتلال يصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

11

بلينكن يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو

GettyImages-1239614826_0

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية غرب رام الله

11

فنلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

أخبار متعلقة
جججج

الاحتلال يسلّم جثامين 47 شهيدا سرقها من مناطق متفرقة في قطاع غزة

111

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

ز

الأونروا: نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل غزة

حماس

حماس: الاحتلال يتهرب من استحقاقات اتفاق وقف العدوان

1

سموتريتش: الرد الإسرائيلي لإعادة المختطفين يكون باجتياح رفح

1

مفوض الأونروا: يبدو أن الأسوأ لم يأت على غزة