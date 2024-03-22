العطش يهدد حياة النازحين في رفح

الوكيل الإخباري- تشهد مدينة رفح أزمة حادة في المياه، مما فاقم معاناة النازحين، حيث أصبحت مسألة الحصول على المياه أمرا صعبا للغاية، بسبب نفاد الوقود وتضرر مرافق المياه جراء القصف الإسرائيلي.

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ويصطف عشرات النازحين في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) في طوابير طويلة لساعات من أجل الحصول على مياه الشرب، مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.



ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على هذا القطاع، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والكهرباء والوقود عن نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع متدهورة للغاية وأزمات متفاقمة، جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.

