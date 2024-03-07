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الخميس، 07-03-2024 12:21 م

الاحتلال يسلّم جثامين 47 شهيدا سرقها من مناطق متفرقة في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثامين 47 شهيدا سرقها الاحتلال من مناطق متفرقة من القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.

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وأفادت مصادر طبية، بأن جثامين الشهداء التي جرى تسليمها، حُولت إلى مستشفى أبو يوسف النجار إلى مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.


وفي 30 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، دُفنت جثامين 100 فلسطيني استُشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.


وجرى دفن الجثامين، وكان بعضها متحللا، لشهداء مجهولي الهوية، سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم.


 




 

 


 

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