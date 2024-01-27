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الفصائل تستنكر خضوع "الأونروا" لادعاءات الاحتلال الكاذبة

السبت، 27-01-2024 05:47 م

الفصائل تستنكر خضوع "الأونروا" لادعاءات الاحتلال الكاذبة

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الوكيل الاخباري - استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلاميّة، يوم السبت، إعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" فيليب لازريني قراره بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة، بناءً على ادعاءات إسرائيلية تزعم تورط هؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ رفضها لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من سلطات الاحتلال، مطالبةً إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي.

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