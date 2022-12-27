الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 11:06 ص

القدس: مستوطنون يستولون على 5 دونمات في وادي حلوة

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الوكيل الاخباري - اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على أهالي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين، تحت حماية شرطة الاحتلال، التي اعتقلت ثلاثة شبان.

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وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة سلوان تحت حماية شرطة الاحتلال، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات، وتعتبر أهم قطعة أرض في وادي حلوة.


 وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الأرض تملك عائلة سمرين عقد مزارعة لها، وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما، واعتدوا على الأهالي أثناء تصديهم للمستوطنين، واعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان، لم تعرف هويتهم بعد، أثناء محاولتهم التصدي لاعتداءات المستوطنين.

 

وفا


 




 

 


 

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