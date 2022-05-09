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الإثنين، 09-05-2022 06:31 ص

القدس: 460 إصابة و894 اعتقال إثر الاحتلال خلال نيسان الماضي

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الوكيل الإخباري - أصدرت محافظة القدس، الليلة الماضية، تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة لشهر نيسان 2022، لخصت فيه مجمل انتهاكات الاحتلال الرامية لفرض سيادته على العاصمة المقدسية ومحاولات تهويدها.

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ورصدت محافظة القدس خلال شهر نيسان الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المواطنين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، إذ رُصد (463) إصابة تركزت غالبيتها في المناطق العلوية من الجسد، أدت لكسور ونزف داخلي، كما وفقد البعض منهم أعينهم جراء الإصابات المباشرة في منطقة العين.


ورصد التقرير خلال خلال شهر نيسان اقتحام (7274 مستوطناً) لباحات المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، وبذلك يشهد ازدياد الضعف تقريبا بالمقارنة مع شهر نيسان/2021، إذ تم رصد اقتحام ( 3616 مستوطنا) آنذاك.


وواصل قطعان المستوطنين اعتداءاتهم واستفزازاتهم، حيث نفّذوا (42) اعتداء منها (8) اعتداءات بالإيذاء الجسدي.


ورصد التقرير نحو (894) حالة اعتقال لمواطنين في محافظة القدس، ويلاحظ ازدياد وتيرة عمليات الاعتقال خلال شهر نيسان 2022، بواقع  3 أضعاف عن عمليات الاعتقال التي تمت خلال نيسان 2021.

 

صفا

 




 

 


 

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