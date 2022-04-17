الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، المسجد الأقصى في القدس المحتلة في محاولة لتفريغه من المرابطين، وفق تلفزيون "فلسطين".

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وأضاف التلفزيون الرسمي أن هذا الاقتحام يأتي تمهيدا لاقتحام المستوطنين اليهود لباحات المسجد المبارك.



ولاحقت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم في المسجد، واعتقلت عدداً من الشبان، وهددت مئات المعتكفين في المسجد بالقمع.



وتعاملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية مع إصابتان إحداها بالمطاط والأخرى اعتداء بالضرب في باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم لمستشفى قريب.



وأُصيب، فجر الجمعة الماضية، عشرات المصلين، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، عليهم في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، واعتقل المئات.

