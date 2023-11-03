شاهد - كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع العدو في شوارع بيت حانون

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدو كتائب القسام مع قوات العدو في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات.

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وكانت الكتائب أعلنت عن استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5) قذائف "TBG" واشتعال النيران في المبنى.