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الجمعة، 03-11-2023 03:49 م

شاهد - كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع العدو في شوارع بيت حانون

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الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مشاهد من الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدو كتائب القسام مع قوات العدو في شوارع بيت حانون وتدميرهم لعدد من الآليات.

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وكانت الكتائب أعلنت عن استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس (5) قذائف "TBG" واشتعال النيران في المبنى.

 





 




 

 


 

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