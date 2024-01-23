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الثلاثاء، 23-01-2024 07:31 م

القسام تكشف تفاصيل قتل 24 جنديا إسرائيليا - بيان

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الوكيل الاخباري - أصدرت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصريحا صحفيا حول العملية التي نفّذها مجاهدوها وأدت إلى مقتل (24) جنديا صهيونيا من قوات الاحتلال المتوغلة في مخيّم المغازي.

وقالت الكتائب إنه وفي تمام الساعة 16:00 من مساء أمس، الاثنين، تمكّن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها.

وبالتزامن دمر المجاهدون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

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