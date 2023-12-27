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المقاومة في غزة تدشن صاروخ جديد وتستهدف 7 آليات وطائرة مروحية

الأربعاء، 27-12-2023 08:02 م

المقاومة في غزة تدشن صاروخ جديد وتستهدف 7 آليات وطائرة مروحية

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الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إنها بدأت في تدشين صاروخ جديد، سيتم ادخاله للقتال في غزة قريباً. 

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وأضافت القسام، في بيان لها، عبر " تيليجرام" أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في جباليا البلد وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح.


وبينت: "استهدفنا قوة صهيونية تحصنت بمنزل في جباليا البلد بصاروخ RPO-A لأول مرة ما أدى لمقتل وإصابة كل أفرادها".


وقالت المقاومة: "ندك حشود العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

 

كما أعلنت أن مقاتليها استهدفوا طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.


 




 

 


 

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