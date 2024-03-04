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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 04-03-2024 09:23 م

القسام تكشف عن عمليات نوعية اليوم الاثنين

القسام


الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استيلاءها على طائرتين مسيرتين تتبعان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانتا في مهمة استخباراتية بمنطقة المعسكر غرب خان يونس.

وقالت الكتائب في بيان لها مساء اليوم الإثنين، إنّ مجاهديها فجروا 4 دبابات اسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف الياسين 105 في حي الأمل بغزة.

كما استهدف المجاهدون قوة لجيش الاحتلال متحصنة في منزل بحي الأمل في غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح

وأكدت أنّ المقاتلين قنصوا جنديين من مسافة صفر في ذات الحي فأرديا قتيلين.

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