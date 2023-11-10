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جيش الاحتلال: أبرز إنجازات اليوم كانت تنفيذ هدن إنسانية في غزة

الجمعة، 10-11-2023 08:20 م

القسام تنشر مشاهد جديدة - فيديو

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الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة "حماس" مشاهد جديدة اليوم الجمعة لاستهدافها الاراضي المحتلة برشقات صاروخية.

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وتنشر كتائب القسام بشكل مستمر مشاهد توثق عملياتها العسكرية تجاه جيش الاحتلال الاسرائيلي في داخل القطاع ،  ومشاهد من استهدافها للاراضي المحتلة برشقات صاروخية ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين داخل القطاع .  

 

 




 

 


 

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