القسام تنشر مشاهد جديدة - فيديو

الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة "حماس" مشاهد جديدة اليوم الجمعة لاستهدافها الاراضي المحتلة برشقات صاروخية.
وتنشر كتائب القسام بشكل مستمر مشاهد توثق عملياتها العسكرية تجاه جيش الاحتلال الاسرائيلي في داخل القطاع ، ومشاهد من استهدافها للاراضي المحتلة برشقات صاروخية ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين داخل القطاع .
القسام : رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة رداً على المجازر بحق المدنيين#غزة pic.twitter.com/2QFKaV8SJ0— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 10, 2023