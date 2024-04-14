الكشف عن خسائر إسرائيل في الهجوم الصاروخي الإيراني

الوكيل الاخباري - مع استمرار الهجوم الإيراني رداً على قصف قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

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وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي فجر الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، وفق رويترز.



كما أضاف أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضاً خارج حدود إسرائيل.

كذلك أردف أنه حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ مساء السبت.



وأفاد أن صاروخاً إيرانياً أصاب فتاة وألحق أضراراً طفيفة بإحدى المنشآت العسكرية الإسرائيلية.



فيما أكد أن "المواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أنها استهدفت قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر.



وأضافت الوكالة، أن القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق.