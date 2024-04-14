الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الكشف عن خسائر إسرائيل في الهجوم الصاروخي الإيراني

دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب

لبنان .. مسيرات في الضاحية الجنوبية احتفالا بالرد الإيراني

إيران تكشف تفاصيل العمل العسكري

الأردن يقرر تمديد إغلاق أجوائه أمام الطائرات

إلغاء وتأجيل أكثر من 40 رحلة مغادرة من مطار الملكة علياء

التربية تنفي تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الأحد

الحكومة تنفي إعلان حالة الطوارئ في الأردن

تنويه صادر من الشركة الأردنية للطيران

جيش الاحتلال: التصدي للهجوم الإيراني لن يكون 100%

الأحد، 14-04-2024 04:24 ص

الكشف عن خسائر إسرائيل في الهجوم الصاروخي الإيراني

661b21573f901


الوكيل الاخباري - مع استمرار الهجوم الإيراني رداً على قصف قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي فجر الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، وفق رويترز.


كما أضاف أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضاً خارج حدود إسرائيل.
كذلك أردف أنه حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ مساء السبت.


وأفاد أن صاروخاً إيرانياً أصاب فتاة وألحق أضراراً طفيفة بإحدى المنشآت العسكرية الإسرائيلية.


فيما أكد أن "المواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".
فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أنها استهدفت قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر.


وأضافت الوكالة، أن القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب

22

جيش الاحتلال: التصدي للهجوم الإيراني لن يكون 100%

-750218997

إيران تهاجم "إسرائيل" بطائرات مسيرة

main_image661aca3d45da0

"حماس": على أبناء شعبنا الانتفاضة ضد الاحتلال

-352863271

3 شهداء و55 إصابة في الضفة خلال أقل من 48 ساعة

main_image661ad4b487d54

الطيران المدني يكشف سبب تأثر حركة الطائرات في الأجواء الأردنية

أخبار متعلقة
22

جيش الاحتلال: التصدي للهجوم الإيراني لن يكون 100%