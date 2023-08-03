الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية

توضيح بشأن قانون المالكين والمستأجرين

تعميم هام على جميع موظفي وزارة التربية

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك خطط حكومية في جميع المحافظات

العثور على أضخم مخلوق عرفته الأرض في البيرو

كوريا الجنوبية.. إصابة 13 شخصا بهجوم بسكين قرب العاصمة سيئول

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

اختتام مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

الولايات المتحدة.. ارتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع

توضيح حكومي بشأن المشتقات النفطية

الخميس، 03-08-2023 04:16 م

المعتقلون الإداريون في "عوفر" يشرعون بخطوات احتجاجية ضد استمرار اعتقالهم

1672575833_7_1672575833_R09Ne8Km75


الوكيل الإخباري- أكد نادي الأسير، أن المعتقلين الإداريين في سجن عوفر، شرعوا اليوم الخميس، بخطوات احتجاجية تتمثل في (خطوات عصيان) وفقًا لبرنامج تم إقراره من الفصائل كافة، تمهيدًا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه المعتقلون الإداريون كافة.

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل في (تأخير الخروج إلى العدد، وخروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام)، مشيرًا إلى أن نحو 60 معتقلًا يواصلون منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون إلى ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ومحاكم الاحتلال التي شكّلت وما زالت الذراع الأهم في ترسيخها.


وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في ظل التصاعد غير المسبوق في جريمة الاعتقال الإداري، واتساع دائرة الاستهداف، وفقًا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر تموز المنصرم، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداري.


يُشار إلى أن المعتقلين الإداريين كانوا قد أرجؤوا خطوة الإضراب عن الطعام،

لإعطاء فرصة لاستكمال (الحوار) حول مطالبهم، وأصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانًا في 17 حزيران الماضي أكدوا فيه، استعدادهم الدائم وأن الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة سلطات الاحتلال لمطالبهم.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأقصى.png-8473ab6a-fdad-41fb-a89a-f77d614665c5

محافظة القدس: 151 حالة اعتقال و 6542 مستوطنا يقتحمون الأقصى خلال تموز الماضي

-396738064

إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة شاطئ مدينة غزة

اقصى

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

احتلال 99

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس

بحر 2

إصابة صياد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال في بحر غزة

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من جنين

أخبار متعلقة
الاسرى.jpg-a6660648-5a65-4121-80e6-2c81c0bbc096

الاحتلال يصدر حكما بالسجن الإداري على أسير من طولكرم

thumb

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من قرية الزاوية

9ba504318fd036c5d7b72c4e

المعتقل حلبية يواصل إضرابه عن الطعام منذ تسعة أيام رفضًا لاعتقاله الإداري

الاسرى-1640676521-jpg-1640676521.wm

الأسير خليل براقعة يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

YYT4D

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفيّ نضال أبو عكر

asraa-azel-38

الأسير عصام الفروخ يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال